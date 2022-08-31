Международный аэропорт Алеппо, расположенный в пригороде сирийского города Алеппо, подвергся ракетному удару. По предварительным данным, атака была совершена со стороны Израиля, но официального подтверждения данной информации пока нет.

«ВВС Израиля ударили по международному аэропорту Алеппо около восьми часов вечера, нанеся материальный ущерб аэропорту. О пострадавших не сообщается», — написал журналист Моше Шварц в «Твиттере», добавив, что речь идёт о попадании четырёх ракет.

