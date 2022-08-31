Израиль впервые в истории прибегает к услугам частной компании по организации официальных визитов главы правительства. Об этом сообщает Vesty.co.il.

Сообщается, что цель инициативы — обойти забастовку, объявленную профсоюзом сотрудников Министерства иностранных дел.

Речь идет об организации двух важных поездок премьер-министра Яира Лапида: 11 сентября он должен вылететь в Берлин, а через неделю после этого – в Нью-Йорк, где, кроме прочего, выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Принято решение привлечь к подготовке частную фирму, обычно организующую служебные поездки сотрудников министерства иностранных дел.

Отмечается, что забастовочные акции сотрудников МИД Израиля протестуют против ухудшения условий оплаты труда.