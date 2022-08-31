По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается рабочий визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в братскую Турцию в целях участия в мероприятиях, приуроченных ко 100-летию Победы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

31 августа состоялась церемония выпуска Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.

На церемонии выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил выпускников.

Генерал-полковник З.Гасанов вместе с представителями других государств, находящихся с визитом в Турции, принял участие в церемонии выпуска военных училищ.