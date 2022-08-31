Польша, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, запретив на национальном уровне выдачу виз гражданам РФ, а также пересечение границы с визами стран Европейского союза. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном заявлении министров иностранных дел указанных стран.

«Приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Для этого мы ищем общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам, которые могли бы быть реализованы Европейским союзом, — говорится в заявлении. — До тех пор пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности».

По информации газеты Financial Times, Финляндия также рассматривает возможность ограничения допуска россиян. В издании отмечается, что с конца февраля в эти пять стран Евросоюза въехали около 700 тыс. граждан России, по большей части туристы, которые после пересечения их границ, как правило, направляются дальше в западные государства — члены ЕС. При этом перечисленные страны указали на необходимость вывести из-под визовых ограничений политических противников действующей российской власти.