Подданную Саудовской Аравии приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в социальных сетях. Об этом сообщили в саудовской правозащитной группе ALQST.

«ALQST серьезно обеспокоена 45-летним тюремным сроком на основании твитов, вынесенным Нуре аль-Кахтани Специальным апелляционным уголовным судом после того, как она была признана виновной в использовании интернета для нарушения общественного порядка через соцсети», — говорится в заявлении организации.

Как отмечается, женщину осудили в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Руководство Саудовской Аравия пока никак не прокомментировало информацию от правозащитников.