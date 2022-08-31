Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам встречи в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Шарль Мишель заявил, что «обмен мнениями был открытым и продуктивным».

«И я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня. Мы договорились, что очередная встреча в таком формате [трехстороннем] состоится до конца ноября», — добавил дипломат, отметив прогресс, достигнутый со времени последней встречи с лидерами государств.

Мишель заявил, что главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в течение следующего месяца для обсуждения текста мирного соглашения.

Глава Евросовета проинформировал, что следующая встреча комиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе в ноябре.