По меньшей мере 15 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива на ее юго-западном участке. Об этом сообщило в ежедневной сводке оборонное ведомство острова.

По его данным, в маневрах участвовали девять истребителей J-16, два самолета радиоэлектронной разведки Y-8 и четыре истребителя-бомбардировщика JH-7. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.