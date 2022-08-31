Руководство СССР репрессировало узбекистанцев, которые пытались добиться независимости республики, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

31 августа в Узбекистане отмечается День памяти жертв репрессий, а на следующий день, 1 сентября, — День независимости республики. В среду Мирзиёев посетил комплекс памяти жертв репрессий — «Шахидлар хотираси».

«100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч — беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», — сказал Мирзиёев. Он напомнил о действиях государства по отношению к джадидам — участникам движения в мусульманстве, которое выступало за обновление ислама, распространение образования, парламентаризм, избирательные права для женщин и территориальную автономию Туркестана. Многие из них выступили против советской власти и в 1930-е годы стали жертвами репрессий.

При этом репрессии не ограничивались преследованием джадидов, отметил президент Узбекистана. «Если говорить, что события 30-х годов — это далекая история, то как же быть с «хлопковым» делом? Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров», — заявил он.