В Бердянске возле штаба по подготовке к «референдуму» прогремел взрыв, сообщили в пророссийской администрации Запорожской области.
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В Бердянске возле штаба по подготовке к «референдуму» прогремел взрыв, сообщили в пророссийской администрации Запорожской области.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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