В связи с передачей города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана, соответствующие силы МЧС были привлечены к своевременному предотвращению провокаций, в том числе пожаров, которые могли быть совершены армянами, незаконно заселившими в этих населенных пунктах, когда они покидали этот район.

Информацию об этом распространило МЧС.

Отмечалось, что армянские вандалы, покидая эти территории сожгли дома, в которых проживали незаконно, а также леса. Так, в городе Лачин и прилегающих районах зафиксировано 6 пожаров, совершенных армянами.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной Государственной противопожарной Службы МЧС пожары были потушены в короткие сроки, было предотвращено дальнейшее распространение огня.