Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин заработал очень крепкий «бэкграунд доверия» среди населения страны.

«Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», — сказал Песков.