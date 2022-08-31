Третья встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении пройдет Брюсселе.

Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Новая встреча вице-премьеров состоится после встречи лидеров Армении и Азербайджана, в течение месяца. Вчера в Москве состоялось второе заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном под председательством вице-премьеров двух стран Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. Подтверждена договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки», – отмечает издание.