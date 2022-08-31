Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony и других шоу в республике. Своих оппонентов он вызвал на площадь в Грозном, передает «Кавказский узел».

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев пригласил на разговор на одной из площадей Грозного тех, кто выступает против концерта в Грозном певца Jony, по этому поводу он выступил с 9-минутным роликом, который опубликован в его Telegram-канале. Его он озаглавил «Обращение к провокаторам». Всех, кто выступает против проведения каких-либо культурных мероприятий в Чечне, Дудаев призвал встретиться и обсудить все претензии на площади перед Домом торжеств им. Дагуна Омаева, следует из аннотации к ролику.

«В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ и т.д. Однако некоторые «псевдоимамы» начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику — это большой стыд и это нельзя допустить», — перевел слова Дудаева сегодня Telegram-канал «Чечня сегодня».