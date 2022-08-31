Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявив, что он глубоко соболезнует в связи со смертью политика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин утром направит телеграмму родным и близким. «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал Песков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на смерть Горбачева и написала на своей странице в Twitter, что политик «открыл путь к свободной Европе». Она добавила, что Горбачев сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. С ней согласился канцлер Австрии Карл Нехаммер, который заявил, что он повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса.

Михаил Горбачев был достойный доверия и уважаемый лидер. Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе, — написала фон дер Ляйен.

Оба выразили свои соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР. О том, что миру не будет хватать дальновидности и рассудительности Горбачева, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Михаил Горбачёв — человек, изменивший историю XX века​​​. Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике, — написал Берлускони на своей странице в Twitter.

О смерти Горбачева высказался и премьер-министр Британии Борис Джонсон

«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения.

Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление к тому, чтобы советское общество становилось все более открытым, остается примером для всех нас», — написал Джонсон.

Президент США Джо Байден заявил, что Горбачев обладал мужеством и готовностью рискнуть карьерой ради достижения иного будущего.

Байден, комментируя решения Горбачева о гласности и перестройке подчеркнул, что это были действия человека с воображением, который был способен увидеть возможность в создании иного будущего.

Кроме того, по мнению президента США, Горбачев обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой для достижения поставленных целей.

«Он верил в гласность и перестройку <…> не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений», — заявил Байден.

Он отметил, что результатом действий Горбачева стал более свободный и безопасный мир для миллионов людей.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир», — резюмировал американский президент.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Горбачев сыграл важную роль в движении ядерного разоружения.

«Он оставил после себя большое наследие как лидер мирового движения за отказ от ядерного оружия», — сказал Кисида.

Он напомнил, что Горбачев в начале 90-х приезжал в Хиросиму и Нагасаки – города, пострадавшие от ядерной бомбардировки США.

Также Кисида указал, что Горбачев подписал первый в истории договор между Москвой и Вашингтоном о сокращении ядерных вооружений.

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок рассказал, что первый президент Советского Союза Михаил Горбачев «обуздал» опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне.

По словам Мэтлока, Горбачев с помощью кооперации с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом и 41-м лидером США Джорджем Бушем-старшим «положил конец холодной войне и обуздал гонку вооружений».

По его словам, Горбачева следует помнить за его достижения, а не за «провалы его последователей».

Президент Исландии Гудни Йоханнессон написал в Twitter, что первый президент СССР Михаил Горбачев запомнится его стране своим участием в советско-американском саммите 1986 года в Рейкьявике.

«В Исландии Горбачева будут помнить за саммит 1986 года в Рейкьявике, важный момент в окончании холодной войны», — гласит пост главы государства.

Йоханнессон также назвал в своем сообщении Горбачева реформатором.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Горбачев был выдающимся государственным деятелем.

«Михаил Горбачев был выдающимся государственным деятелем, который внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над окончанием холодной войны», — сообщила Трасс.

Она выразила надежду на то, что это наследие мира восторжествует в текущей ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приверженность миру в Европе первого президента СССР Михаила Горбачева изменила историю.

Глава государства также выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева и назвал того «поборником мира».

«[Горбачев] открыл России дорогу к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал Макрон.

Бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер считает, что Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь.

По словам 99-летнего экс-госсекретаря США, Горбачев проделал огромную работу, но не смог воплотить всех своих замыслов в жизнь.

«Но его запомнят в истории как человека, начавшего исторические изменения, которые имели пользу для человечества и для народа России», — подчеркнул Киссинджер.

Он добавил, что люди в Восточной Европе и немцы, а также россияне в большом долгу перед Горбачевым за вдохновение, смелость в движении вперед с идеями свободы.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев сделал больше других для мирного окончания холодной войны.

Гутерриш сообщил, что опечален новостью о смерти Горбачева. По его словам, это был лидер, который изменил ход истории. «Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — заявил генсек ООН.

Гутерриш от имени ООН выразил соболезнования родным Горбачева, россиянам и правительству.

Горбачев способствовал мирному завершению холодной войны, считает экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем», — сказано в сообщении представительницы США.

Американский культурист, киноактер, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер написал в Twitter, что Михаил Горбачев был одним из его героев и ему невероятно повезло называть его своим другом.