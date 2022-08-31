Министр энергетики Болгарии Розен Христов провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым, стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору IGB.

Согласно информации министерства энергетики Болгарии, в ходе разговора Шахбазов заверил Христова, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция-Болгария).

«Еще одной темой, которая была затронута в разговоре, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа (сверх согласованных объемов)», — отмечается в сообщении.