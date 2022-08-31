Власти США призывают Азербайджан и Армению достичь заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил на брифинге во вторник.

Один из журналистов попросил представителя американского внешнеполитического ведомства прокомментировать состоявшуюся ранее во вторник в Москве встречу двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы, а также переговоры лидеров Армении и Азербайджана, которые пройдут в среду в Брюсселе.

«У меня нет никаких новых заявлений. Я могу только сказать то, что мы говорили ранее: США по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа. Мы призываем Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения», — сказал Пател.