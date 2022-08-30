Адвокаты осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили считают необходимым, чтобы отбывание им наказания было отсрочено на один год, рассказал защитник Шалва Хачапуридзе.

«Согласно судебной практике Грузии и практике Страсбургского суда, это годичный срок», — цитирует его Sputnik Грузия.

Американские и швейцарские эксперты накануне прибыли в Грузию для оценки состояния здоровья Саакашвили, с такой инициативой ранее выступили адвокаты. Они уверены, что заключение экспертов, а также мнение специалистов центра «Эмпатия», послужит основанием для ходатайства об отсрочке.