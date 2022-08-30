В Сабаильском района найден пропавший ранее ребенок.

Об этом говорится в заявлении главы отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшада Гаджиева.

10-летний мальчик был в кратчайшие сроки найден сотрудниками полиции. Ребенок передан семье.