В Сабаильском района найден пропавший ранее ребенок.
Об этом говорится в заявлении главы отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшада Гаджиева.
10-летний мальчик был в кратчайшие сроки найден сотрудниками полиции. Ребенок передан семье.
В Сабаильском района найден пропавший ранее ребенок.
Об этом говорится в заявлении главы отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшада Гаджиева.
10-летний мальчик был в кратчайшие сроки найден сотрудниками полиции. Ребенок передан семье.
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