Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
«Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолётов», — написал он в своём Telegram-канале.
Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
«Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолётов», — написал он в своём Telegram-канале.
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