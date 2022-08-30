Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

Среди отличий Данилов отметил в первую очередь растущую консолидацию вокруг украинского национального сопротивления. Зато поддержка войны среди россиян падает.

«Пять основных отличий между Украиной и Россией, которые решают в войне за Независимость:

1. Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.

2. Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.

3. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации.

4. Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.

5. Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию боярышника», — написал Данилов.