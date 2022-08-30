Россия готова и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В соответствии с договоренностью президента Азербайджана И.Г.Алиева, премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна и президента РФ В.В.Путина от 26 ноября 2021 г. 30 августа с.г. в Москве состоялась встреча двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России. Делегации сторон возглавляли вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Ш.А.Мустафаев, М.Г.Григорян и А.Л.Оверчук.

Мероприятию предшествовало создание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, а также проведение первой встречи делегаций Азербайджана и Армении 24 мая с.г. на границе двух стран.

Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье.

Сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам», — отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.