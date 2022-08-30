Франция выступила против запрета на выдачу виз гражданам России и призвала разделять тех, кто причастен к конфликту в Украине, и тех, кто не несет за него ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Катрин Колонна.

По словам министра, к числу ответственных относятся только российские власти, а ко второй категории — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь», — заявила дипломат перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге.