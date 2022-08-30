Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года.

Информация следует из опубликованного документа на сайте избиркома.

Заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.