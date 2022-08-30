Недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге. Об этом сообщает CNN.

Как заявил представитель администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий. В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.