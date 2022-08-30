«Турция сегодня превратилась в страну, которая вызывает доверие у друзей и страх у врагов».

Данную мысль озвучил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню Победы.

Дипломат зачитал поздравительное послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат сказал, что с бесспорной победой в 1922 году Турция завершила свою борьбу:

«Период выбора между оккупацией и свободой показало людям, чем они могут пожертвовать ради своей свободы. Наш народ пошел на мученическую смерть и обрел свободу. Сегодня мы уверенно продвигаемся по пути ясного, светлого будущего благодаря той силе, которую мы получили от прошлого», — отметил глава турецкой димписсии.

Багчи сказал, что сегодня его страна занимает свое достойное место, играя ответственную роль в решении региональных проблем:

«Турция постоянно ведет борьбу с терроризмом. Именно Азербайджан лучше всех осознает важность победы. 44-дневная Отечественная война закончилась победой, и в этой борьбе Турция оказала моральную, дипломатическую поддержку своему брату. Турция стала доверенной страной, наша страна является надежным партнером. Мы прилагаем серьезные усилия для глобального мира. У нас активная дипломатическая работа в Сирии, Ливии, на Южном Кавказе, в средиземноморском регионе. Вдохновленные нашими победами, мы будем продолжать двигаться вперед, в светлое будущее».