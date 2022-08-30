«Азербайджано-турецкое братство не имеет аналога в мире».

С данным заявлением выступил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню Победы Турции.

Он отметил, что, несмотря на трудности 100-летней давности, борьба под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка завершилась победой. Это лидерство, политика Ататюрка, является редким примером на глобальном уровне:

«30 августа был заложен фундамент для светлого будущего Турции. Сегодня Турция стала ведущей страной с успешной дипломатией, сильной армией и сильной экономикой. В то же время Турция стала актором, с которым считаются мировые силы».

Э.Мамедов также рассказал о поддержке, которую оказала Турция Азербайджану в 44-дневной Отечественной войне:

«Несмотря на все давление и угрозы, Турция оказала нам моральную и дипломатическую поддержку, помогла нам сделать так, чтобы наш справедливый голос был услышан. Это не только показатель братства, но и пример поддержки Турцией справедливости и правды. Всегда будут с благодарностью вспоминать о том, что Турция была рядом с нами на нашем пути к славной победе. Наше братство не имеет аналога в мире. С принятием Шушинской декларации наши отношения достигли самого высокого уровня. Наш союз является гарантией мира и безопасности и направлен на их укрепление».