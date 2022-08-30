Запасы вооруженных сил Германии, из которых отправлялось оружие в Украину, исчерпываются. Об этом заявила во вторник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на заседании кабмина в Мезеберге под Берлином. Ее слова приводит агентство DPA.

«Как министр обороны я должна признать — мы подходим к границам того, что можем отдать по линии Бундесвера», — сказала она.

Это не исключает, что германская промышленность может производить оружие специально для иностранных заказчиков. Для этого фирмам требуется лишь одобрение правительства.