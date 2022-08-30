Сегодня в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, перед началом заседания председатель Правительства РФ А.Оверчук встретился с Ш.Мустафаевым и М.Григоряном и приветствовал продолжение работы комиссиями.

Стороны обсудили организационные и процессуальные вопросы, провели обстоятельный обмен мнениями по дальнейшей работе комиссий и регламенту совместной деятельности.

Российской стороне была выражена признательность за хорошую организацию встречи.

Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованное время.