БПЛА İti Kovan, Orbitr 2, Orbitr 3 и Orbitr 4 производства Азербайджана представлены на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ в турецком Самсуне.

Особое внимание посетителей фестиваля привлекли дроны-камикадзе İti Kovan.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов в беседе с «Anadolu» напомнил, что первый фестиваль TEKNOFEST за пределами Турции состоялся ранее в текущем году в Азербайджане.

«Три месяца назад мы были свидетелями волнения и энтузиазма TEKNOFEST в Азербайджане. Сегодня, мы уже открывают экспозицию Азербайджана на TEKNOFEST KARADENIZ», — сказал Рустамов.