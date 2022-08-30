Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегченном визовом режиме с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее в августе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра выступил за запрет выдачи шенгенских туристических виз россиянам. По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. При этом Хукстра заявил, что ограничения не должны касаться других типов виз: учебных, для посещения семьи, по беженству или долгосрочного проживания.

При этом ранее власти Германии и Франции выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Страны призвали ЕС подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния.

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза в среду, 31 августа, обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. Сейчас визовый кодекс ЕС не позволяет прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.