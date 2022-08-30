Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд. Вместе с этим он напомнил, что боевые действия не закончены. Об этом Зеленский сказал во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF), сообщает телеканал 5.ua.

«$600—800 млрд — это то, что говорили в Лугано (Швейцария. — ред.). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объёмы», — сказал Зеленский.

Он также предложил сосредоточиться в настоящее время на восстановлении образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.