Владельцы умных часов под управлением Wear OS 3 в скором времени смогут совершать по ним голосовые вызовы через WhatsApp, сообщает портал 9to5google. Нововведение уже было обнаружено в бета-версии мессенджера на часах Samsung Galaxy Watch 4 и 5.

Отмечается, что для умных часов все еще не предусмотрено отдельного приложения WhatsApp и данная функция будет работать в связке со смартфоном, на котором установлен мессенджер. Так, в случае входящих в WhatsApp голосовых звонков пользователь сможет отвечать с часов и общаться с собеседником.

Функция ответа на входящие вызовы пока доступна только участникам бета-тестирования WhatsApp на Android, о сроках появления нововведения для широкой публики не сообщается.