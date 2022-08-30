Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель во вторник в ходе телефонного разговора выразили надежду, что переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, запланированные на 31 августа в Брюсселе, пройдут эффективно. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Собеседники затронули намеченную на 31 августа в Брюсселе трехстороннюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на результативность переговоров», — отмечается в релизе.