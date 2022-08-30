Находящийся с визитом в Тегеране генеральный прокурор Кямран Алиев провел встречу со своим коллегой Мохаммедом Джафаром Монтазери.

На встрече Кямран Алиев, как передает АПА, заявил, что если отношения между двумя странами будут на высоком уровне, это положительно повлияет на другие отношения, в том числе в судебно-правовой сфере.

«Правительство Азербайджана серьезно подходит к вопросу борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Ряд иранских заключенных, находящихся в Азербайджане, совершили преступления, связанные с наркотиками, и лица, отбывающие наказание, могут быть экстрадированы в рамках соглашения об экстрадиции. В связи с этим ведутся переговоры по обмену 137 заключенных. В ходе судебного расследования в Иран бежал 41 гражданин Азербайджана».

Генеральный прокурор заявил, что в Азербайджане ожидают возвращения этих лиц, так как они представляют угрозу безопасности Азербайджана.

Кямран Алиев представил коллеге список указанных лиц.