В «зелёной зоне» Багдада, где размещен комплекс зданий диппредставительства, идут бои. Число погибших в столкновениях увеличилось до 30 человек. Более 700 получили ранения.

Об этом сообщает местные СМИ во вторник, 30 августа.

По данным изданий, среди пострадавших — 110 силовиков. Вооруженные формирования сторонников Муктады ас-Садра применяют минометы и РПГ для обстрела «зелёной зоны», войска разместили на улицах города бронетехнику.

Сотрудники американского посольства в Багдаде получили инструкции по процедурам эвакуации в случае поступления команды.