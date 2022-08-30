Правительство США способно снизить активность китайской армии и напряженность в Тайваньском проливе, если возобновит соблюдение принципа «одного Китая».

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если США действительно хотят стабилизировать ситуацию, они должны немедленно возобновить соблюдение принципа «одного Китая», — сообщил он на брифинге. — Не надо посылать неверные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня».

Дипломат подчеркнул, что центральное правительство в Пекине — единственная законная власть на Тайване. «В том, что ситуация в Тайваньском проливе изменилась, виноваты США и тайваньские сепаратисты», — подытожил Чжао Лицзянь.