Выставка ADEX направлена на популяризацию Азербайджана.

Об этом на пресс-конференции, посвященной 13-й Международной выставке внутренней безопасности, охраны и спасательной техники “Securex Caspian”, сказал советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев, передает АПА.

Он отметил, что Азербайджан представит на этой выставке самое современное вооружение:

«Отмечу, что Азербайджан производит свыше 1000 наименований вооружения и боеприпасов, которые будут продемонстрированы на этой выставке. Участникам выставки также будут продемонстрированы самые современные беспилотные летательные аппараты, которые производит Азербайджан».