Игорь Гарбарук: «Украинцы очень надеются, что помощь со стороны азербайджанского народа будет продолжена»

Глава Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа направил президенту Украины поздравительное послание по случаю национального праздника – Дня независимости.

«Многовековая крепкая дружба и чувства взаимной симпатии, объединяющие наши народы, являются одним из главных факторов, определяющих наши межгосударственные отношения и сотрудничество», — было сказано в поздравлении.

Алиев отметил важность своего визита в январе этого года в Украину с «точки зрения расширения отношений между нашими странами». «Азербайджан, руководствуясь нормами и принципами международного права и Устава ООН, уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств, в том числе и Украины. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь народу Украины», — подчеркнул президент.

Интересно, как в Украине воспринимают позицию, занимаемую руководством Азербайджана, его помощь?

«Украина благодарна всем странам мира и всем неравнодушным гражданам других государств, которые приняли боль нашей родины и украинского народа как свою. Несправедливая, жестокая, бесчеловечная военная агрессия России, с целью уничтожить Украину и её свободолюбивый народ, продемонстрировала насколько призрачной может оказаться международная система безопасности. И если до сих пор ещё кому-то в Брюсселе, Париже, Берлине или в любом другом городе мира кажется, что это «не их война» и российские снаряды и ракеты никогда не смогут упасть на головы их детей – … это крайне ошибочное мнение, которое способно привести к непоправимым последствиям», — об этом заявил «Минвалу» украинский экономист-международник, член Общественного Совета «Экономический дискуссионный клуб» Игорь Гарбарук.

По его словам, анализируя то, насколько быстро откликались страны на призыв о помощи Украины, насколько они сами проявляли в этом вопросе инициативу на уровне государства, общественных организаций и бизнес-компаний, и нужно уже сегодня моделировать возможные в самом ближайшем будущем альтернативные военно-политические и экономические союзы.

«Действительно качественным примером партнёрского взаимодействия является помощь Украине со стороны Азербайджана, – считает экономист-международник. – Столетиями выстраиваемые дружественные взаимоотношения наших народов, а также профессиональное взаимодействие на уровне глав государств и правительств, позволило наладить помощь украинскому народу в виде поставок гуманитарной помощи, без которой жизнь украинских граждан, вынужденных покинуть свои дома, спасаясь от вторжения агрессора, была бы ещё более невыносимо тяжела.

Благодаря тому, что во время топливного кризиса, когда Украина практически стояла на пороге коллапса, бесплатное топливо, предоставленное азербайджанскими партнёрами, было залито в машины скорой помощи и автомобили Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – это реально помогло спасти огромное количество людей раненых в результате артиллерийских и ракетных обстрелов. Украинцы очень надеются, что эта помощь со стороны азербайджанского народа будет продолжена».

В ответ на слова скептиков о том, что, поддерживая Киев, Баку продолжает взаимоотношения с Москвой, он отметил, что украинский народ осознаёт то, что Азербайджан находится в своей достаточно непростой геополитической ситуации.

«И если богатым и сытым европейским странам очень сложно в один момент разорвать экономические взаимоотношения с Россией – то и Азербайджану это сделать в короткие сроки также крайне непросто», – заметил наш собеседник.

Он также напомнил, что цифры говорят о том, что и по результатам прошлого года, и по результатам текущего первого полугодия — азербайджано-российский товарооборот демонстрирует рост.

«Единственное о чём в данном случае возможно говорить – азербайджанским компаниям следует оценивать не только возможности получения краткосрочной прибыли в сложившейся ситуации, сколько задуматься о том, с кем более перспективно сотрудничать и торговать – со всем цивилизованным миром или страной — падающим колоссом на глиняных ногах, который падая может навредить тем, кто будет с ним рядом. Европейские потребители газа уже почувствовали «надёжность» договорённостей с россиянами, которые в любой момент могут или прекратить выполнять договорные обязательства или шантажом добиваться их изменения как выгодно им», – отметил он.

По его словам, жить вчерашним днём под страхом большой ужасной страны в любой ситуации угрожающей миру ядерной дубинкой больше невозможно.

«Мнение каждой страны в мировом сообществе должно стать равно уважаемым вне зависимости от названия страны и размера её территории.

И только приняв этот принцип и исповедуя его в каждодневной жизни, мир получит перспективу качественно нового развития, а не деградации до уровня российско-северокорейского средневековья. А Украине и Азербайджану, возможно Грузии и Молдове, возможно Польше и странам Балтии нужно думать, как создать и реализовать принципиально более результативную экономическую и политическую систему взаимодействия и стать новыми лидерами сегодняшнего изменчивого мира», – заключил И.Гарбарук.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии, отметил в свою очередь, что вне всякого сомнения, Азербайджан является настоящим и надежным другом Украины, «поддержку и помощь которого мы чувствуем каждый день и читаем в медиа материалы наших азербайджанских друзей в поддержку нашей независимости и свободы».

«История навсегда изменила свой ход. Нет больше никакого «постсоветского пространства». Обломок Советского Союза под названием Российская Федерация распадется так же, как и СССР. Потому что империи распадаются. Всегда. А это означает, что будущее будет принадлежать тем, кто исповедует ценности взаимного уважения и поддержки, и более всего ценит свободу. Я уверен, что и Украина, и Азербайджан именно из этого числа», – заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов