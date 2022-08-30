Освобождение азербайджанских территорий создало новые возможности для поиска пропавших без вести. Об этом сказал заведующий сектором администрации президента Азербайджана Габиб Микаил на конференции «Установление личности без вести пропавших — гуманитарный подход».

«Массовые захоронения были обнаружены в Эдилли и Фаррухе. Азербайджан также ведет переговоры с Арменией по поводу пропавших без вести лиц. Вопрос пропавших без вести лиц был включен в повестку дня переговоров в Брюсселе», — цитирует его слова «Репорт».

По его словам, Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений, поскольку опасается, что случаи, связанные с массовым убийствами пропавших без вести, могут быть квалифицированы как военное преступление.

Официальный представитель АП отметил, что МККК зарегистрировал 37 азербайджанцев как пропавших без вести, однако сведений о дальнейшей судьбе этих граждан на настоящий момент нет: «Я призываю МККК расследовать эти вопросы. Возможно есть необходимость в специальном докладчике ООН в этой области. Этот докладчик может заниматься вопросами пропавших без вести не только в Азербайджане и Армении, но и во всем мире».

По словам Г.Микаила, искреннее желание Армении сотрудничать с Азербайджаном в этой области могло бы быть самым эффективным решением.