Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Победы.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

«Мы можем с особой гордостью отметить, что азербайджано-турецкое единство, братство и союз, основанные на принципе «Одна нация, два государства», не имеют аналогов в мире. Отрадно, что наши межгосударственные отношения день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием. Уверен, что мы успешно продолжим наши совместные усилия в направлении укрепления нашего стратегического союза и углубления взаимовыгодного сотрудничества, которое исходит из воли наших братских народов, исторически поддерживавших и поддерживающих друг друга», — говорится в поздравлении.