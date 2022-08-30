В Омске полиция расследует поджог здания военкомата, это случилось 13 мая. При этом следствие подозревает, что в деле замешаны казахстанцы за обещанное денежное вознаграждение в размере 800 тыс рублей (около 12955 долларов).

«В назначенный день подозреваемые подъехали к зданию военкомата на машине и закинули внутрь пять бутылок с зажигательной смесью. Увидев, что в здании начался пожар, они покинули место происшествия», — пишет издание МК.

Отмечается, что пожар удалось потушить быстро, а уже 24 августа задержали одного из подозреваемых. Второй пока на свободе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.