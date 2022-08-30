Украина добилась больших успехов в войне, применяя данные ей оружие и технику неожиданным образом, отмечают эксперты. Такого от ВСУ не ожидали. Об этом идет речь в материале The New York Times.

По словам экспертов и представителей Министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана «Москва» в Черном море в апреле и заканчивая нападением на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, загружая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. такого никто никогда до этого не делал — считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.

«Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. А они это сделали», — подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.

К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар» и недорогих пластиковых летающих аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.

Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.

Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с Макгайвером — героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из деликатных ситуаций.

Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.

Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты. К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного согласования с американскими и другими западными союзниками.

Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.

«Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопасности которой она уверена», — сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.