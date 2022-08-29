Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом он написал в понедельник в своей социальной сети Truth Social.

«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то «Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году». Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение — объявить настоящего победителя, или как минимум — объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!» — написал он.