Белый дом заявил, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке Россией у Ирана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью их применения в ходе «специальной военной операции» в Украине.

«Мы за этим внимательно следим. Новой информации у меня нет, но мы за этим очень внимательно следим», — заявил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на вопрос о том, имеются ли у американского правительства данные о том, что Россия начала использовать в ходе СВО иранские беспилотники.

«Скажу вам, чего мы не видели. Мы не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян по приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов с целью их применения на Украине. Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигаются] в скором времени», — сказал представитель СНБ.