В Масаллинском районе осуществляется расследование умышленного поджога леса.
Имеются подозрения в том, что был совершен умышленный поджог. Об этом проинформированы правоохранительные органы, пишет «Репорт».
В Масаллинском районе осуществляется расследование умышленного поджога леса.
Имеются подозрения в том, что был совершен умышленный поджог. Об этом проинформированы правоохранительные органы, пишет «Репорт».
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