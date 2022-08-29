29 августа под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Главном управлении материально-технического обеспечения состоялось совещание с участием заместителей министров, командующих войсками, начальников управлений, отделов и службы министерства.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы материально-технического обеспечения Азербайджанской Армии.

Министру обороны было доложено, что поддержание на высоком уровне вопросов кадровой безопасности в Азербайджанской Армии всегда находится в центре внимания.

Сообщается, что подготовлены предложения по условиям службы военнослужащих, рельефу территории и климатическим условиям при условии использования опыта братской Турции и других передовых стран.

Согласно предложениям, предусматривается более эффективное использование новой техники и снаряжения, а также технических средств для всех родов войск. При этом содержание общего сухого пищевого пайка военнослужащих обогащается.

Отмечено, что основной целью новых предложений является дальнейшее совершенствование всех видов кадрового обеспечения.

Затем был проведен обзор новшеств в обеспечении военнослужащих.

Министр обороны дал соответствующие указания относительно усиления контроля за всеми вопросами обеспечения личного состава Азербайджанской Армии, дальнейшего улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания соответствующим лицам относительно рассмотрения новых предложений.