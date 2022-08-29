Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщило в понедельник агентство Reuters.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

По сведениям агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уже в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в РФ. Уточняется, что в российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка.