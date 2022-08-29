В результате обстрела Николаева пострадали уже 24 человека, количество жертв не изменилось — двое.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Кима.

«24 раненых, двое погибших», — написал он.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11 раненых и двух погибших при обстреле города.



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В результате обстрела Николаева российскими войсками сегодня, 29 августа, уже известно о двух погибших и пяти раненых.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Информация по состоянию на 16:30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики. Воздушная тревога продолжается», — отметил он.

Тем временем в сети публикуют видео, как утверждается, попадания по мосту в Николаеве.

