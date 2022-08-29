Европа оказалась перед лицом экономического и политического кризиса «ужасающих масштабов». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж, где встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает PAP.

«Россия, напав на Украину, спровоцировала ужасный кризис, который, вероятно, только начинается. Кризис, влияющий на безопасность, затрагивает энергетические вопросы. Политический и экономический кризис в самом широком смысле этого слова», — отметил он. По словам Моравецкого, в такой ситуации Европе следует задуматься о том, как защитить себя.

Премьер Польши призвал страны ЕС к единству. «Вместе мы стоим, в одиночку — падаем», — заявил он.

Моравецкий также упомянул о войне в Украине.

«Украинские солдаты воюют как львы. Они воюют, как французы под Вальми, как солдаты Наполеона под Аустерлицем или варшавские повстанцы. Но они нуждаются в оружии и финансовой поддержке гораздо больше, чем гуманитарной», — отметил польский премьер.

По его словам, война в Украине затягивается, поэтому Евросоюз должен быть терпеливым и решительным.

«Пусть не окажется, что у украинцев больше сил, терпения и настойчивости, чем у нас, европейцев, которые затрудняются скрутить термостат на два градуса», — заявил Моравецкий.