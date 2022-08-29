Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент завершена первая часть исследования, а второй этап будет проведен спустя несколько часов. «Эксперт провел судебно-психиатрическую экспертизу, на диктофоне записан разговор. Вторая часть подразумевает проведение тестирования. Для окончательного отчета понадобится три-четыре дня», — заявил адвокат.

Хачапуридзе уточнил, что итоговый отчет должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание. Он добавил, что в понедельник, 29 августа, Саакашвили навестит эксперт ООН.